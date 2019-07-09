Çiğli’de yaz konserleri başlıyor
İzmir’in Çiğli ilçesinde, kentin farklı mahallerinde düzenlenecek coşkulu konserlerin ilki Vildan Turan Akıncı konseri ile başlıyor.09 Temmuz 2019 Salı 10:59
İzmir’in Çiğli ilçesinde, kentin farklı mahallerinde düzenlenecek coşkulu konserlerin ilki Vildan Turan Akıncı konseri ile başlıyor.
Çiğli Belediyesi, yaz konserlerini başlatıyor. 10 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konserlerle sıcak yaz gecelerinde müzik şöleni yaşanacak. Yaz konserlerinin ilki ise Cumhuriyet ve Demokrasi Parkında 10 Temmuz’da düzenlenecek Vildan Turan Akıncı konseri ile başlayacak.
17 Temmuz’da Egekent Tören Alanında Grup Mecaz, 24 Temmuz’da Sasalı Meydanında Vildan Turan Akıncı, 31 Temmuz’da Yenimahalle Atatürk Stadında Trockyablues, 7 Ağustos’ta Kaymakamlık Binası karşısında Bir Tel Bir Nefes Mustafa-Müslim Eke, 21 Ağustos’ta Güzeltepe son durakta Kardeşler Muhabbeti ve 28 Ağustos’ta Harmandalı Biva Kent Sitesi önünde Grup Berceste konser verecek.
Yaz konserleriyle sıcak yaz günlerine neşe getirmek istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli halkını yaz boyunca vereceğimiz konserlere bekliyoruz. Konser coşkusunu mahallelerimize taşıyoruz. Birbirinden değerli müzisyenlerimizi farklı mahallelerimizde halkımızla buluşturacağız. Müzik şölenimize herkesi bekliyoruz” dedi.
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