Çiğli’de LGS öncesi öğrencilere moral

Çiğli Belediyesi tarafından Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrencilere psikolojik destek olmak amacıyla bu akşam “LGS Öncesi Kaygı Yönetimi ve Moral” konulu online toplantı düzenleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle 20 Haziran’da yapılacağı açıklanan LGS sınavına girecek öğrenciler için bugün saat 20:00’de online kaygı yönetimi ve moral toplantısı düzenlenecek. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Onay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “LGS Öncesi Kaygı Yönetimi ve Moral” konulu online toplantıya İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Klinik Psikolog Neslihan Yortan ile Ege Üniversitesi Çocuk-Ergen, Madde Bağımlılığı Kliniği Psikologu Ebru Gezginci Gürçay katılım gösterecek. Toplantı, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün resmi Facebook hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Başkan Gümrükçü gençlere başarı diledi

Yaşanan bu zorlu sürecin gençlerin geleceğini etkilememesi için bazı çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Salgından dolayı gençlerimiz LGS sınavına sağlıklı bir ortamda hazırlanamadı. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimize moral vermek ve güvenlerini tazelemek adına alanında uzman psikologların katılım göstereceği online toplantı düzenliyoruz. Gençlerimiz, bu toplantıya katılarak diledikleri soruları değerli psikologlarımıza sorabilecekler. Gençlerimize güveniyoruz ve her zaman yanlarında olacağız. Onlar da gönlünü ferah tutsun ve sınavlarına konsantre olsunlar” dedi.