Çiğli’de evlere sıcak yemek servisi

Çiğli Belediyesi, önemli sosyal projeleri arasında bulunan evlere sıcak yemek servisi hizmeti ile Çiğli halkının yanında olmaya devam ediyor.

Çiğli Belediyesi, yaşlı, engelli, hasta olan vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere elini uzatıyor. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini sergileyen Çiğli Belediyesi her gün 26 mahallede 400 aileye 3 öğünden oluşan sıcak yemek servisi yapıyor. İki ayrı araçla hareket eden belediye ekipleri, hijyenik koşullar altında hazırlanan yemekleri özenle ihtiyaç sahibi aile ve yaşlılara ulaştırıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, her zaman her koşulda Çiğli halkının yanında olduklarını belirterek, “Belediyemizin sıcaklığını hissettirmek istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Başta yaşlı, engelli ve hastalarımız olmak üzere dezavantajlı yurttaşlarımızın yanındayız. Her gün üç öğünden oluşan sıcak yemek servisimizi kendilerine ulaştırıyoruz. Memnuniyetle karşılanan bu hizmetimiz devam edecek” dedi.