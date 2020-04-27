Çiğli Belediyesinde ’İklim Değişikliği Müdürlüğü’ kuruluyor

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel krizlerle mücadele etmek ve düşük karbon stratejilerini uygulamak amacıyla İklim Değişikliği Müdürlüğü kuruyor.

Resmî Gazete’nin 8 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile il ve ilçe belediyelerinde İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri kurulmasına yönelik değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından Çiğli Belediyesi, İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurmak için harekete geçti. Çiğli Belediyesi bünyesinde kurulacak olan İklim Değişikliği Müdürlüğü ile sera gazı emisyon envanterinin Çiğli ölçeğinde hesaplanması, yerel ve kentsel bütüncül risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kapasite artırımı ve Çiğli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın oluşturulması doğrultusunda görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi hedefleniyor.

"İklim değişikliği ile mücadelemiz devam edecek"

Kurulacak çevreci müdürlük ile iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edeceklerini ve karar alma süreçlerini hızlandıracaklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Bugünlerde dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını ile iklim değişikliği gerçeğini birbirinden ayrı sorunlar olarak görmüyorum. İklim krizi ekosistemimizi etkileyerek gelecek nesillerin, halkımızın refahını ve sağlığını her açıdan tehdit eden acil problemlerden biridir. İlçemizde sürdürülebilirlik uygulamalarını ilerleterek, gelecek nesillere ve halkımıza çevresel açıdan daha sağlıklı, daha temiz bir Çiğli bırakmak istiyoruz. Sanayinin yoğun olduğu ilçemizde, özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş gibi kritik konularda geleceğin sorunlarını bugünden düşünerek uzun vadeli önlemler ile eylem planları geliştirmek zorundayız" dedi.

Çiğli iklim değişikliği ile mücadelede öncü olmaya devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede öncü olmaya devam eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sözlerine "Türkiye’den 21 belediyenin katılımıyla ’Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’ kurmuştuk. Biz de bu ağın kurucu belediyelerinden biriyiz. İzmir’de de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kentsel Gelişme Ofisi kurduk. Müdürlüğümüz çalışmalarını bu ağ ile koordineli yürütecek. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile geliştirdiğimiz sürdürülebilir kalkınma ağı gibi çalışmaları bundan sonra bu müdürlük çatısı altında sürdüreceğiz. Düşük karbon uygulamaları geliştirerek kentsel geleceğimize güvence sağlayacağız. Ayrıca İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği düşük karbon uyumluluk çalışmalarının İzmir’in diğer ilçe belediyeleri içinde öncü olmasını istiyoruz. Bu kapsamda diğer ilçe belediyelerimiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon kurarak iklim değişikliği krizlerine karşı en iyi uygulamalarla eylem planlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.