Çığır açan buluş! Hiç görmeyen gözü 88 yaşında yeniden gördü

Londra’da Moorfields Göz Hastanesi’nde yapılan operasyonla kadının gözünde retinanın altına 2 milimetre eninde bir mikroçip ve içinde kamera olan özel camlar yerleştirildi.

Daha sonra cihaz, kadının bileğine takılan bilgisayara bağlandı. Bilgisayar, yapay zeka algoritmalarıyla kamera tarafından alınan nesneleri teşhis ediyor. Sonuçlar daha sonra kızılötesi ışın olarak mikroçipe yansıtılıyor, bu da onu bir elektrik sinyaline dönüştürüp beyne iletiyor.

Gözünde yeniden sinyaller belirdi

İsmi açıklanmayan kadının, operasyon sonrasında görmeyen gözünde yeniden sinyaller belirdi. Yedi çocuğu ve sekiz torunu olan kadın, "Bu implantı ilk yaptıran kişi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sol gözümdeki görme kaybı sebebiyle bahçe işleri, suluboya ile resim yapmak gibi çok sevdiğim bazı şeyleri yapamıyordum. Hobilerimden tekrar keyif alabilmeyi ümit ediyorum" dedi.

Operasyonda kullanılan Prima System cihazını, Fransa'da Pixium Vision firması geliştirdi.