Ciğer terrine nasıl yapılır?

Soğuk olarak servis edilen yemek olan Kaz Ciğeri Terrine yemek tarifi.

Malzemeler

1 kg kaz ciğeri

2 çorba kaşığı sirke

Muskat (toz)

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Öncelikle kaz ciğerini soğuk bir suda (ciğerin tamamı suda olacak)6 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ardından ciğerin sinirlerini çıkartıyoruz. Tuz, sirke, karabiber ve biraz da muskat katarak bir kalıba koyuyoruz ve bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlıyoruz. Kalıbın üzerini alüminyum folyoyla örtüyoruz ve içine 2 santimetre yüksekliğinde sıcak su konulmuş bir fırın tepsisinde ve 100 C derece ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. Afiyet oslun.