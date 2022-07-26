Ciğer kavurma ve soğan piyaz tarifi: Yaprak ciğer nasıl yapılır?

Ciğer Kavurma Ve Soğan Piyaz Tarifi İçin Malzemeler

300 gr dana ciğer

1 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz karabiber ve kimyon

Soğan piyaz İçin;

1 adet büyük kuru soğan

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım demek maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Ciğer Kavurma Ve Soğan Piyaz Tarifi Nasıl Yapılır?

Yarım ay şeklinde ince ince doğradığımız kuru soğanı acısı çıkması için 15 dk suda bekletiyoruz ,soğan suda beklerken maydanozu incecik doğruyoruz suyunu süzdüğümüz kuru soğanı iyice sıkıp maydanozun içine ekliyoruz. Sumak ,tuz, limonsuyu ve zeytinyağını da ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra ciğer yapımına geçiyoruz .Öncelikle ısıtılmış tavaya kuşbaşı doğranmış ciğerlerimizi soteliyoruz suyunu salıp çektikten sonra bir çay bardağı sıcak suyu ekliyoruz. Tuz hariç diğer baharatları ekleyip sıvı yağını ekleyip tekrar suyunu çekmesini bekliyoruz, en son suyunu çekince tereyağı ve tuzu eklerken kavurup altını kapatıyoruz, sıcak olarak servis ediyoruz.

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