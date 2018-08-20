Çiğdem Karaaslan'danKurban Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan, millet anlayışını güçlendiren kurban ibadeti, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik tüm saldırıları milletçe boşa çıkarmaya önemli bir vesiledir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların çok değerli ve müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkesi olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Manevi atmosferiyle sahip olduğumuz değerleri ve kardeşliğimizi güçlendiren bir Kurban Bayramı'na daha milletçe huzur içerisinde erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan, millet anlayışını güçlendiren kurban ibadeti, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik tüm saldırıları milletçe boşa çıkarmaya önemli bir vesiledir. Kıtaları aşan geniş gönül coğrafyamızda ve dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma muhtaç tüm kardeşlerimizin acılarını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olarak ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

Karaaslan, Kurban Bayramı'nın bütün insanlığa, İslam alemine, dünyanın çeşitli yerlerinde baskı ve zulüm altında kalmış tüm mazlumlara ve Türkiye'ye hayır getirmesini dilerek, hemşehrileri ve tüm insanların Kurban Bayramı'nı kutladı.