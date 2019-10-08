Çiğ yumurta zararlı mıdır? Çiğ yumurta yenir mi?

Yumurta bilim insanları tarafından süper besin olarak adlandırılıyor. Peki, bu şifalı besin çiğ olarak tüketilir mi? Çiğ yumurta zararlı mıdır?

Çocukluğumuzdan bu yana çiğ yumurtanın sağlıklı olduğunu biliriz. Sesi güzelleşsin diye çiğ yumurta içenlerde bir hayli fazladır. Peki, çiğ yumurta tüketmek sağlık için zararlı mıdır?

Çiğ yumurta besleyici midir?

Pişmiş yumurta ve çiğ yumurta besin değeri olarak aynıdır. 50 gramlık bir çiğ yumurta 72 kaloridir. 50 gramlık bir yumurtanın içerisinde 6 gram protein, 5 gram yağ, A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, seleyum, fosfor ve folat blunur.

Çiğ yumurtanın içerdiği vitamin ve minareller kalp ve beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Peki, vitamin ve minarellerle dolu çiğ yumurtayı tüketmek gerçekten sağlık için faydalı mı?

Çiğ yumurta zararlı mıdır?

Uzmanlar, gebelerin kesinlikle çiğ yumurta ve pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun sebebi ise çiğ ürünlerdeki bakteriler. Salmonella isimli bakteri yumurta kabuğundan yumurtanın içerisine geçiyor. Uzmanlar Salmonella isimli bakteri nedeniyle çiğ ve az pişmiş yumurtanın tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Salmonella isimli bu bakteri gıda zehirlenmesine, ishale, bulantıya, ateşe ve baş ağrısına yol açabiliyor. Salmonella bakterisi 6 ila 48 saat içeresinde kendini belli eder. Bu belirtiler ise 3 ila 7 gün arasında ortadan kaybolur.

Çiğ yumurta kimler için daha zararlıdır?

Salmonella bakterisi bazı kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle Salmonella bakterisi bebekler, hamileler ve yaşlılar için son derece ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.