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Çığ şehidi Salih Dinç, memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:06
Çığ şehidi Salih Dinç, memleketine uğurlandı

Bugün saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, Uzman Çavuş Salih Dinç ise şehit olmuştu.

Şehit Dinç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Giresun’a gönderilmek üzere karayoluyla Van’a uğurlandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:06
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Giresun
  4. şehit salih dinç
  5. şemdinli

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