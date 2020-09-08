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Yerel ‘Çiğ köfteli’ kadın maganda her yerde aranıyor
Yerel

‘Çiğ köfteli’ kadın maganda her yerde aranıyor

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:07:00 -
‘Çiğ köfteli’ kadın maganda her yerde aranıyor

Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak mega kentin çeşitli ilçelerinde otomobille seyir eden kadın bir sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

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