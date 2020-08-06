  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:53:35 -
Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, çiğ köfte siparişini geç getirdiği iddiasıyla işletmenin aracına pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.K, Levent Mahallesi'ndeki iş yerinden sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibi ile tartıştı.

Daha sonra motosikletli kurye, E.K'nin adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Burada da kurye ile tartışan E.K, tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, 01 AEA 424 plakalı hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. ikamete çıkıp terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı