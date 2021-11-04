Çiğ fındıkla gelen şifa

Çiğ fındığın faydaları; çiğ fındık denilince akla gelen kavrulmamış kendi halinde güneşe bırakılıp kurutulan fındık gelmektedir. Ama çiğ fındıkta vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir yemiştir. Çiğ fındığın hem sağlığa faydaları hem de tok tutma özelliği ile uzmanlar tarafından önerilen bir yemiş. Peki, çiğ fındığın faydaları nelerdir?

Çiğ fındıkla gelen faydalar