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Kadın - Aile Çiğ fındıkla gelen şifa
Kadın - Aile

Çiğ fındıkla gelen şifa

Çiğ fındığın faydaları; çiğ fındık denilince akla gelen kavrulmamış kendi halinde güneşe bırakılıp kurutulan fındık gelmektedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:50:00 - 2021-11-04 17:58:24
Çiğ fındıkla gelen şifa

Çiğ fındığın faydaları; çiğ fındık denilince akla gelen kavrulmamış kendi halinde güneşe bırakılıp kurutulan fındık gelmektedir. Ama çiğ fındıkta vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir yemiştir. Çiğ fındığın hem sağlığa faydaları hem de tok tutma özelliği ile uzmanlar tarafından önerilen bir yemiş. Peki, çiğ fındığın faydaları nelerdir?

Çiğ fındıkla gelen faydalar

  • Kansere Karşı Korur
  • Yaşlanmayı Engeller
  • Tokluk Hissi Verir
  • Sinirleri Sağlamlaştırır
  • Beyin Sağlığını Korur
  • Diyabet Riskini Azaltır
  • Kolestrolü Düşürür
  • Kabızlığı Önler
  • Sindirim kolaylaştırır
  • Kasları Güçlendirir
  • Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
  • Kalp kaslarına da iyi gelir. Kalp ritminin bozulmasını engeller.
  • Deri kanserinden cildi korur
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