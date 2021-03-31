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Yerel Çiftlikte yangın çıktı! Yüzlerce hayvan telef oldu
Yerel

Çiftlikte yangın çıktı! Yüzlerce hayvan telef oldu

Bursa'da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın sırasında 1500 tavuk telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 07:27:00 -
Çiftlikte yangın çıktı! Yüzlerce hayvan telef oldu

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1500 tavuk telef olurken çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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