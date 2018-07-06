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Çiftlikbank mağdurları çıldıracak! Öyle şeyler anlattı ki...

Önceki gün teslim olan Çiftlikbank'ın kilit isimlerden Suat Fehmi Emur ifadesinde 'Aylık 100 bin lira karşılığı danışmanlık yapıyordum' dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:53
Çiftlikbank mağdurları çıldıracak! Öyle şeyler anlattı ki...

İstanbul'da bir ilçe belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde 2 bin 500 lira maaşla çalıştığını, daha sonra Ağustos 2017'de bu işten ayrılarak kendi şirketini kurduğunu söyleyen Emur ifadesinde şunları anlattı:

'AYLIK 100 BİN ALIYORDUM'

'Çiftlikbank'ı kurumsallaştırmak adına Genel Müdür Savaş Yıkılmaz ve şirket sahibi Mehmet Aydın'ın taleplerini karşılardım. Yaklaşık 5 ay hizmet verdim. Bana her şey dahil aylık 100 bin lira öderlerdi. Yaptığım organizasyon hizmetlerindeki masraflar da bu ücrete dahildi. Masrafları düşünce bana aylık 40 bin lira gibi bir tutar kalıyordu.'

'KEHRİBAR İÇİN UKRAYNA'DAYDIM'

'Çiftlikbank 2016'da kurulmuş bir şirkettir. Şirketin gayri resmi hiçbir işi yoktu. Benim şirkete danışmanlık yaptığım zamanda da şirketin legal olmayan bir işini görmedim. Evrakları tamamdı. Bana yöneltilen iddialar iftiradır. Ben şirketin hiçbir yerinde yokum. Sadece danışmanlık hizmetim kapsamında istekleri yerine getirdim, çevremi kullandım. Bu olaylar patlak verdiğinde de Ukrayna'dan ülkeme döndüm. Ukrayna'da kehribar fiyatlarının çok ucuz olduğunu öğrenmiştim. Onun için gitmiştim. Bu olaylar olunca geri döndüm.'

Şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz ile kavga ettiği ve kaburgalarını kırdığı iddiasını kabul eden Emur, olayı şöyle anlattı:

'Benim Mehmet Aydın'ın yanında sürekli bulunmam mümkün değildir. Bunlar Savaş Yıkılmaz'ın iftiralarıdır. Bana 'ajan' dediği için ve küfrettiği için onunla kavga ettim. Bu yüzden Mehmet Aydın beni şirketten kovdu.'

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:53
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Çiftlikbank
  4. soruşturma

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