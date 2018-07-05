THY - İmaj
0553 313 94 23

Çiftlik Bank’a soruşturma

Çiftlik Bank’a yönelik soruşturma kapsamında sistemin beyin takımından olduğu iddia edilen ve savcılığa giderek teslim olan şüpheli Suat Fehmi Emur tutuklandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Çiftlik Bank’a soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüphelilerden Suat Fehmi Emur, savcılığa teslim oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Çiftlik Bank

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın hesabı sorulacak...
    1. Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın..
    2. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    3. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    4. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    5. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    6. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    7. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    8. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    9. "Bunu yapanları bulun!"
    10. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    11. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    12. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    13. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    14. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    15. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    16. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    17. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    18. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    19. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    20. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...