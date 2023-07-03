Çifti olmayan ayakkabıyı kimse bulamıyor! Sadece gerçek zekiler 7 saniyede bulabiliyor!

Zeka oyunları, mantıksal olarak çözülmesi gereken bulmacalar veya bilmecelerdir. Bulmacalar genellikle, bir resim veya metindeki eksik kelimeyi, nesneyi veya sayıyı bulmak gibi bir tür çıkarım içerir. Günlük hayatımızda oldukça yaygındırlar ve bilişsel yeteneklerimizi geliştirmenin en etkili yöntemlerinden biri olarak kabul edilirler. Zeka oyunları çeşitli türleri vardır. Bazıları basitken, diğerleri karmaşıktır.

Zor oldukları sürece beyninizi heyecanlandırabilmeli ve bilişsel becerilerinizi artırabilmelidirler. Bu nedenle, yaratıcılığınızı harekete geçirmek için başka bir beyin bulmacasıyla geri döndük. Hazır mısın?

Resimdeki çifti olmayan ayakkabıyı bulabilir misin?

Yukarıda verilen resim bulmacasına bakın. Yerde yatan yedi çift ayakkabı görebilirsiniz. Bu yedi çiftten birinin çifti yoktur. Bu mantık bulmacasının amacı resimdeki hangi ayakkabının çifti olmadığını bulmaktır. Bu test olağanüstü gözlemsel, problem çözme ve mantıksal becerileri garanti eder. Bahsedilen becerilere sahip misiniz? Bu, hangi konuda iyi olduğunuzu öğrenmenin harika bir yoludur.

Gizli ayakkabı bulundu mu?

İlk bakışta resimde bir terslik olduğunu fark etmeyeceksiniz bile. Ancak daha derine iner ve yukarıda belirtilen becerileri uygularsanız, resimde neyin yanlış olduğunu anlayacak ve şovu çiftsiz bulacaksınız.

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Bu beyin bulmacası için alacağınız zaman sınırı 7 saniyedir, bu yüzden zamanınız bittiğinde çözümü görmek için aşağı kaydırın.

Zeka bulmacası cevabı

Resimdeki çifti olmayan ayakkabıyı bulanları tebrik ederiz. Fakat hala bulamayanlar doğru cevabı öğrenmek için aşağıdaki resmi kontrol edebilir.