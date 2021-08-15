Çifte standardın böylesi... Yunan'a göz yuman ikiyüzlü Batı Türkiye'yi izliyor!

Taliban'dan kaçtığı öne sürülen on binlerce Afgan sığınmacı, Türkiye'nin olduğu kadar Avrupa'nın da gündeminde.

Sığınmacıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişinden endişe duyan AB ülkeleri, sınır koruma ajansı Frontex ile yeni bir takip ve gözetleme sistemini hayata geçirdi. Yüksek teknolojili sistem Yunanistan-Türkiye sınırına konuşlandırılarak denemelere başlandı.

Bizzat destekledi

Dedeağaç ve Limni Adası'nda bulunan sistemde üzerine özel kameralar ve termal sensörler yerleştirilmiş zepline benzer bir balon uçuruluyor.

Yunanistan'da 400'den fazla Frontex yetkilisi, onlarca araç ve sekiz devriye botu görev yapıyor. Yunanistan ve Frontex, kaçak göçmenleri Türkiye'ye geri ittikleri görüntülerle uluslararası basında sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.