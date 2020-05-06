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Ekonomi

Çiftçiye uzaktan eğitim desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Uzaktan Eğitim Platformu’nun tanıtımına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:20:00 -
Çiftçiye uzaktan eğitim desteği

Bugün saat 11.00’de başlamak üzere canlı yayın ve eğitim programlarının hazırlandığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Eğitim ve bilgilere akademi.tarimorman.gov.tr üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Yarın (bugün) saat 11.00’de buluşalım. İlk dersi de ben vereceğim” diye konuştu. Pakdemirli, “Çiftçilerimiz, Bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden uygun saatleri dikkate alarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebilecek. İhtiyaç duyulması halinde de canlı yayın derslerine soru ve talepler iletilebilecek” dedi. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içinde olduklarını da belirten Bakan Pakdemirli, “Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu.

 

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