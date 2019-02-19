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Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu ay içerisinde toplam tarımsal desteklemelerin 3 milyar 24 milyon 154 bin lira olacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 11:21
Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Tarım ve Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda, şubat ayında çiftçiye ödenecek tarımsal desteklemelerle ilgili ödeme planını açıkladı.

Mazot, gübre, analiz

Pakdemirli, bu ay içerisinde toplam tarımsal desteklemelerin 3 milyar 24 milyon 154 bin lira olacağını söyledi. Çiftçiye şubat ayında mazot, gübre, toprak analizi gibi desteklemeleri içeren alan bazlı desteklemelerde toplam 1 milyar 855 milyon 977 bin lira ödeme yapılacak.

‘Buzağı’ya 510 milyon

Buzağı desteği olarak 510 milyon lira, diğer hayvancılık (Çiğ süt, arıcılık, damızlık vb.) desteklemeleri için 133 milyon 650 bin lira, buğday, mısır, çeltik gibi ürünlerde fark ödemeleri için 260 milyon lira, yem bitkileri desteği için 120 milyon lira, sulama elektrik desteği, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum üretimi gibi desteklemeleri içeren diğer tarımsal desteklemeler içinse 144 milyon 527 bin lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, Kırklareli Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Tarım ve Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nın ardından çeşitli hediyeler verildi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:21
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Kırklareli Üniversitesi Konferans Salonu
  3. Tarım ve Sektörü Değerlendirme Toplantısı
  4. Buzağı desteği

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