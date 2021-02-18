  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dilipak'tan şaşırtan değerlendirme: İlla bir anayasanın olması gerekmiyor

Şehit annesi CHP'yi rezil kepaze etti

AK Parti: CHP bunu HDP'ye sormalı

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Bahçeli'den zehir zemberek Gara açıklaması: PKK'nın yedek kulübesi...

Yeni gerilim kapıda! Rusya'dan ABD'ye sert cevap

Fatih Erbakan Şanlıurfa'da konuştu: 'Erken seçim olma ihtimali yüksek'

Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

Somali'de operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Ekonomi Çiftçiye gübre, mazot destek ödemesi ne zaman verilecek?
Ekonomi

Çiftçiye gübre, mazot destek ödemesi ne zaman verilecek?

Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği ödemeleri şubat ayının ortasına gelirken, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından daha çok sorgulanmaya başladı. Tarım mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 23:17:00 -
Çiftçiye gübre, mazot destek ödemesi ne zaman verilecek?

Gübre ve mazot desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bu destekten yararlanacak vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Cumburbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından açıklama yaptı.

Çiftçiye gübre, mazot destek ödemesi ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimi araştırılıyor henüz belli olmadı. 2020 yılında mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. 2021 destek ödemelerinin de bu tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

Başvuruları ne zaman?

Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.

Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
18 yıl sonra büyük sürpriz! Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu
Gündem

18 yıl sonra büyük sürpriz! Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda büyük bir sürpriz yaşadı. Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açıl..
Firavunun tomografisi çekildi! Herkes şok oldu
Kültür - Sanat

Firavunun tomografisi çekildi! Herkes şok oldu

Mısır firavunu Seqenenre Taa'nın mumyası bilgisayarlı tomografiye sokuldu. Araştırmalara göre Seqenenre Taa II'nin savaş alanında hançer, ba..
Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini
Ekonomi

Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan ve dünyanın önemli finans kurumlarından Bank of America, altındaki düşüş nedenlerini açıklayarak yıl so..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay