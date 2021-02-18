Gübre ve mazot desteği ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Bu destekten yararlanacak vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Cumburbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından açıklama yaptı.

Çiftçiye gübre, mazot destek ödemesi ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimi araştırılıyor henüz belli olmadı. 2020 yılında mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. 2021 destek ödemelerinin de bu tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

Başvuruları ne zaman?

Tarımsal destek ödemelerinden faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Kayıt varsa mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazarak, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmek gerekiyor.

Dilekçe müdürlüğe teslim edildikten sonra başvurunun onaylanmasıyla destek ödemesi almaya hak kazanılır. Sonrasında destek tutarı banka hesabına aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının yüzde 50' si tutarında oluyor.