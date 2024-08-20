Çiftçiye domuz saldırısı

Olay, Siverek ilçesine bağlı Kırsal Konak Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgilere göre tarlasında çalışmakta olan Mustafa Güngör, aniden karşısına çıkan domuz saldırısına uğradı. Saldırıda göğsünden ve kalçasından ağır yaralanan Güngör, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Güngör, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden çiftçinin tedavisi sürüyor.

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