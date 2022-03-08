Çiftçiye destek ödemeleri hesaba yattı mı? Tarımsal destek, mazot gübre, süt desteği sorgula:

Mart ayının ortalarına gelindiği şu günlerde binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerini araştırıyor. 2022 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye mazot gübre desteği, süt desteği için ödemeleri için tarih belli oldu. Peki, 2022 Mart ayı çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı? Mart 2022 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, “5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

Söz konusu ödemeler T.C kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanlara 8 Mart Salı günü 18.00’dan sonra, yine 4-6 olanlara 11 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra, 8 olanlara ise 18 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra yapılacak.