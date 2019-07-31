Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Ağustos’tan itibaren üreticilere 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30’luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos’tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödeneceğini belirtti. Pakdemirli, destek ödemesinden toplam 227 bin çiftçinin yararlanacağını ifade etti.