Çiftçinin yüzü BESAŞ’la gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2013 yılında Keles’te kurulan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, bugüne kadar bölge çiftçisinden yaklaşık 25 milyon litre süt alımı yaparken, çiftçiye 33 milyon TL kazandırdı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisiyle bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2013-2018 yılları arasında 23 milyon 192 bin 485 litre süt alımı yapılırken, yapılan alımlara 29 milyon 145 bin 500 TL ödendi. Helal Gıda Sertifikası’na sahip BESAŞ Keles Süt ve Süt ürünleri Tesisi’nde 2019 yılının ilk 6 aylık sürecinde ise 2 milyon 179 bin litre süt alımına karşılık 4 milyon 124 bin 750 TL ödeme gerçekleştirildi.

Günümüzün en gelişmiş makine ve teçhizatıyla tek vardiyada 30 ton süt işleme kapasitesine sahip tesislerde çiftçiden alınan süt işlenerek, ayran, günlük süt, yoğurt, süzme yoğurt, dil peyniri, krem peynir, beyaz peynir, klasik beyaz peynir, klasik beyaz peynir lokum kıvamında, gurme kaşar, tost peyniri, süt kreması ve kahvaltılık lor olarak tüketiciyle buluşturuluyor. Bursalıları sağlıklı ve ekonomik gıda ile buluşturmayı kendine ilke edinen BESAŞ, süt ürünlerini de Bursa ili sınırları içinde faaliyet gösteren zincir marketler de dahil olmak üzere 450’nin üzerinde BESAŞ satış noktasında hizmete sunuyor.