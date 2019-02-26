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Çiftçilerin duyarsızlığı milyonlarca arıyı telef etti

Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da arıcılar 2019 yılına şok yaşayarak girdi.

26 Şubat 2019 Salı 12:26
Çiftçilerin duyarsızlığı milyonlarca arıyı telef etti

Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da arıcılar 2019 yılına şok yaşayarak girdi. Tüm uyarılara rağmen zehirli ilaç kullanmaya devam eden Çine’deki özel bir tarım işletmesinin yakınında bulunan arılar bu yıl sezona başlar başlamaz telef oldu. Yaşanan olay üzerine Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği ve Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri işletmeyi uyardı.


Aydın’da en fazla arıcılığın yapıldığı Çine ve Karpuzlu yöresinde bahar mevsimi başlaması ile bal ve polen toplamaya çıkan milyonlarca işçi arı kovana zehirlenmiş vaziyette döndü. Zehirle dönen işçi arılarla birlikte kovandaki diğer arılar da telef oldu. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten arıcılar yetkililerden yardım istedi.


Aydın’da arıcılar erken gelen bahara sevinemedi. Çine ve Karpuzlu civarında kovanlardan bal ve polen toplamaya çıkan işçi arıların önemli bir bölümü zehirlenmiş vaziyette döndü. Henüz sezon yeni başlamasına rağmen kovanların önüne telef olmuş arılar yığılıp kaldı. Zehirlenen pek çok arı çırpına çırpına telef olurken, arıcılar arılara zarar vermeyen tarım ilaçları olmasına rağmen halen arıya zararlı ilaç kullanıldığını belirttiler.


Çine-Karpuzlu yolu üzerinde bulunan arıların bölgede bulunan Çine Belediyesinin eski başkanlarından Osman Aydın’a ait meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlardan zehirlendiği belirtildi. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği ve Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri Osman Aydın’ın meyve bahçelerinde ilaçlama yapan çalışanlarla görüşerek ilaçlamanın sabah erken ya da akşam geç saatlerde yapılmasını ve ilaçlama yapacakları zamanlarda Arıcılar Birliği’ni bilgilendirmelerini istediler.


Her yıl benzer sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, çiftçinin en büyük yardımcısının arılar olduğunu belirterek, çiftçilerin de arılara karşı hassas olmasını istedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:26
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