Çiftçiler yol kapatıp saman balyalarını yaktı! Şoke eden görüntüler..

İktidarın azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, ülkenin farklı yerlerinde saman balyalarını yaktı.

Öte yandan Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çiftçilerin A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapatması nedeniyle bu güzergahlarda trafiğin ciddi şekilde aksadığı ve bazı yerlerde ise trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği bildirildi.

Durun heyecanlanmayın muhalifler, olay Türkiye'de değil!

Hollanda'da çiftçiler, iktidarın kararlarını protesto ederek, Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki dağıtım merkezlerinin girişlerini kapatmış, marketlerdeki günlük ürünlerin tedarikine engel olarak rafların boşalmasına sebep olmuştu.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünerek harekete geçti.

Hollandalı çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı. Çiftçilerin protestolarında saman balyaları ateşe verildi.