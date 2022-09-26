Çiftçiler elektrik faturalarına ne zaman ödeyecek? Çiftçilere elektrik borçları silinecek mi?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14.30’da başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, çiftçilere hangi destekler verilecek?

Çiftçiler elektrik faturalarına ne zaman ödeyecek? Çiftçilere elektrik borcu desteği nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak. Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek.

Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, anaparadan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.