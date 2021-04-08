Çiftçiler dikkat! Don uyarısı verildi

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 13 Nisan Salı günü sabahına kadar Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.