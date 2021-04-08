  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çiftçiler dikkat! Don uyarısı verildi
Yerel

Çiftçiler dikkat! Don uyarısı verildi

Meteoroloji Müdürlüğü çiftçiler için kritik uyarıda bulundu. Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için salı gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 15:54:00 -
Çiftçiler dikkat! Don uyarısı verildi

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 13 Nisan Salı günü sabahına kadar Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor
Dünya

Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor

Rus donanmasının yetiştirdi beyaz balinaların (beluga) küresel iletişim ağına darbe vurmasından endişe ediliyor. Olası bir savaş durumunda R..
Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular
Dünya

Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular

İlerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile ABD ile arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban gü..
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay