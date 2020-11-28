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Ekonomi Çiftçiler "Akıllı Traktör Sistemi" ile tasarruf edecek
Ekonomi

Çiftçiler "Akıllı Traktör Sistemi" ile tasarruf edecek

TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği sistem sayesinde, otomatik olarak toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler yapılabilecek - Bütün traktörlere monte edilebilecek sistem, 2021'de piyasaya sürülecek

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:02:43 -
Çiftçiler "Akıllı Traktör Sistemi" ile tasarruf edecek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı Traktör Sistemi (ATS) ile çiftçiler, otomatik olarak toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemleri daha az zaman ve maliyetle yapabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TARNET Ar-Ge ekibi yerli ve milli ATS ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla traktörler, sensörler ve yerli konum belirleme komponentleri ile akıllanıyor.

Bu kapsamda, yerli ve milli imkanlara üretilen TARNET ATS ürünü çiftçilere arazileri üzerinde daha kolay ve daha az maliyetle işlem yapabilme yeteneği kazandırıyor.

Sistem otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcı dostu yazılım ara yüzü sayesinde akıllı telefonla herkesin sistemi kullanabilmesini de sağlıyor.

Sistem özellikle ilaçlama ve gübreleme uygulamalarında üst üste bindirmeleri ve çakışmaları minimum seviyeye indirilebilecek, belirlenen rotadan 2,5 santimetre bile dışarı çıkıldığında uyarı verebilecek. Bu sayede arazide işlem yapılamayan alan kalmaması hedeflenerek verim artışı amaçlanıyor.

Öte yandan sistem sayesinde traktör geçtiği sıradan santimetre düzeyinde hassasiyetle tekrar geçmeyecek. Bu sayede çiftçinin girdi maliyeti de azalacak.

ATS, bütün traktörlere kolay ve düşük maliyetle monte edilebilecek. Sistemin otomatik ve manuel seçenekleriyle 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olması öngörülüyor.

- ATS nasıl kullanılıyor

ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak.

Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden traktör belirlenen rotada işlemini yaparken bir sapma olursa sistem uyarı verecek. Manuel kullanımında sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar belirlenen rotaya sokacak.


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