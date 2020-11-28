Çiftçi tefeciye mahkûm edilmedi

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkşeker, pandemi döneminde çiftçiye can suyu oldu. Bu yıl özellikle direkt çiftçiden buğday ve mercimek alımı gerçekleştiren kurum, üreticiyi komisyoncuya ya da tefeciye mahkûm etmedi. Pandemi döneminde üreticiyi korumak için yürüttükleri çalışmaları gazetemize anlatan Türkşeker Proje Ortağı Ahmet Kıran, 2020’de çiftçiden buğday alımı da yaptıklarını kaydetti. Bu hamleyle yaklaşık 10 milyar doların devletin kasasında kalmasını sağladıklarını söyledi.

Bütün lisanslı depolarla anlaşma yaptı

Türkşeker’in üreticiye gübre ve tohum desteği de verdiklerini aktaran Kıran, şöyle konuştu: “Türkşeker, yüzyıllık bir çınar. Ülkeye güç katacak hizmetler verdi. Daha önce pancar üretiyordu. Geçen yıl ise hasat zamanında buğday alımı yaptı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 150 bin ton civarında buğday alımı gerçekleştirdi. Bu çiftçiyi çok mutlu etti, piyasayı rahatlattı. Türkşeker, çiftçiyi tefeciye mahkûm etmedi. Bütün lisanslı depolarla anlaştı ve buğday, mercimek alımlarını borsa üzerinden yaptı. Çiftçi burada büyük bir memnuniyet yaşadı. Ardından çiftçiye gübre ve tohum desteği de sağladı. Bu bir rüyadır. Türkiye’deki tarımı güçlendirmek için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye eğer dışarıdan 8 milyon ton buğday alıp 4 milyar para ediyorsa ve 2.5 milyon ton pamuk ithal edip 5.5 milyar dolar para ediyorsa biz bunları iç üretimimizde çiftçimize destek vererek elde ediyoruz. Paramızı da dışarıya vermeden kazanma imkânına sahibiz.”

Çiftçinin çözüm ortağı

Önümüzdeki yıl Türkşekler’in çiftçiden pamuk ve buğday alımı yaparak 10 milyar dolarlık ithalatın önüne geçeceğine işaret eden Kıran, şu ifadeleri kullandı: “Biz, kurum için proje geliştirdik. Türkşeker, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu üretime yönelik çiftçinin çözüm ortağı olup birlik ekimi, dikimi, biçimi sonuna kadar faizsiz bir şekilde çiftçinin tohumunu karşılayıp üretimi artırmaya yönelik projeler geliştirdik. Şükür ki bu projeler uygulandı. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse pamuk da dışarıdan alınmayacak ve buğday da dışarıdan alınmayacak. Bu, 10 milyar doların Türkiye Cumhuriyeti kasasında kalması anlamına gelir. Türkşeker şu anda bu alanda çalışma yürütüyor ve bunları yapıyor.”