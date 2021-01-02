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Aktüel Çiftçi, tarlada buldu! Çok sayıda kemik ve...
Aktüel

Çiftçi, tarlada buldu! Çok sayıda kemik ve...

Tokat'ta bir çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:30:00 -
Çiftçi, tarlada buldu! Çok sayıda kemik ve...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık buldu.

Bir tünel ve çok sayıda kemik

İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı. Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok sayıda kemik olduğunu gördü.

Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı. Mezarlığın Roma döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

Remzi Gürel, gazetecilere, taşı aldıktan sonra çukurun genişlediğini, burada da kemikler gözüktüğünü anlatan Gürel, "7-8 metre uzunluğunda, 1-1,5 metre genişliğinde bir tüneldi. İleri doğru girdiğimizde L şeklinde olduğunu gördük. İçeride 30-40 büyük ve çocuk kafatası vardı. Daha sonra oradan çıkarak jandarmaya haber verdik." ifadelerini kullandı.

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