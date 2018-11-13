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Çiftçi kazansın diye 434,5 milyon TL destek

Tarım arazilerinin korunması ve bu yolla üretimin artırılması amacıyla yapılan destek ödemesinin bu seneki bölümü tamamlandığında 36 bin çiftçi 434,5 milyon lira destek almış olacak.

13 Kasım 2018 Salı 08:25
Çiftçi kazansın diye 434,5 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK)’ kapsamında çiftçilere destek sağladıklarını, özellikle toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması nedeniyle 2016 yılında uygulamaya konulan programın devam ettiğini söyledi. Bu yıl 58 ilde çiftçilere 180 milyon lira destek ödemesi yapılacağına işaret eden Pakdemirli, destek ödemelerinin en küçük toprak işlemeli tarım kategorisinde dekar başına 45 lira, toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun önlenmesi kategorisinde dekar başına 60 lira, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar kategorisinde ise dekar başına 135 lira olduğunu hatırlattı. Pakdemirli, uygulamadaki amacın toprak ve suyu koruyarak çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:25
  1. çiftçi
  2. tarım

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