  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu tarihi 30 Haziran’da sona eriyor

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceği bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:29:18 -
Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu tarihi 30 Haziran’da sona eriyor

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceği bildirdi.


Uğur, yaptığı açıklamada “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncellemeleri son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 mağdur olmamak için son başvuru tarihine kadar, işlemini yapmayan üreticilerimizin işlemlerini bir an önce yapmaları mağdur olmamaları gerekmektedir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı