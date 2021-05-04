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Ekonomi Çiftçi izin belgesi alma Yasaklarda çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi nasıl indirilir?
Ekonomi

Çiftçi izin belgesi alma Yasaklarda çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi nasıl indirilir?

Çiftçi izin belgesi kimler alır, Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan ‘tam kapanma’ uygulamasının başlamasından sonra memleketlerinde tarım, hayvancılık ile ekim ve dikim yapan çiftçiler tam kapanma sürecinden muaf olmak için izin belgesi almanın yolunu arıyor. Peki çiftçi izin belgesi alma e devletten nasıl yapılır? Çiftçi izin belgesi şartları neler? Çiftçi izin belgesi nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:19:00 -
Çiftçi izin belgesi alma Yasaklarda çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi nasıl indirilir?

Kimler ciftçi izin belgesi alacak? 29 Nisan tarihinde başlayan ‘tam kapanma’ dolayısıyla tarlalarına gitmek isteyen binlerce çiftçiye izin belgesi verildi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile çiftçilerin izin belgesi alarak tam kapanmadan muaf olacağını açıkladı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde çiftilere ilişkin kısımlar: “Genelgemizle tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların” sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan “Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi” veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesini” ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izni görev belgesi” almalarına gerek bulunmamaktadır.

Çiftçilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan “Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi” veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesini” ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetlerinde kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır''

Çiftçi belgesi nasıl alınır?

Çiftçi belgesi almak için e-Devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çiftçi belgesi almadan önce e-Devlet şifrenizi hazırda bulundurmanız gerekecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ilk kez kayıt olanlardani istenen belgeler;

Çiftçi kayıt formu

Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi

T.C. kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi

Çiftçi belgesi örneği

Tarla, bağ, bahçe vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi

Ekili alanların muhtar tarafından onaylı formu (C formu)

Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı

Var ise başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge

Kendi arazisi üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kimlik fotokopisi, başkasının arazisi ise arsa sahibinin kimlik fotokopisi

Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o araziye ait tapu kadastrodan alınacak tapu kayıt örneği

Döner sermaye yardım belgesi

Taahhütname

E devlet çiftçi belgesi almak için tıklayın

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