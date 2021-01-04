Çiftçi Bağkuru primi ne kadar 2021

Asgari ücretin açıklanmasıyla birçok kaleme gelen zamlar da belli oldu. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 2021 yılı için 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam ile primler de belli oldu. Peki, 2021 bağkur primi ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenen bu primler asgari ücrete göre tespit edilir ve 30 günlük olarak hesaplanmaktadır.

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemektedir.

2021 Bağkur primi ne kadar?

İndirimsiz Bağkur primi : 1234,25 TL

İndirimli Bağkur primi : 1055,36 TL

Bağkur primleri 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenecek. Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret üzerinden belirlendi.

Bağkur prim oranları nasıl hesaplanıyor?

Bağ-Kur sigortalılarının ödemek zorunda oldukları primler ve hesaplama yöntemi aşağıda belirtilmiştir;

a) Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının %20’sinden,

b) Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının % 20 si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının % 20’sinden,

c) Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının %25’inden,

d) Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur. Primler tam ay üzerinden hesaplanır.

Çifti Bağkuru primi ne kadar?

Eğer geçmiş döneme ilişkin bağkur prim borcunuz yoksa, prim ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız yüzde 5 indirim ile ödeyeceğiniz en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL, geçmiş dönem borcunuz varsa ve prim ödemelerinizi düzenli yapmıyorsanız aylık en düşük prim tutarınız ise 913,80 TL olacaktır.Tarım/çiftçi bağkuru kapsamında ödenecek aylık en yüksek bağkur primi tutarı ise yukarıda belirtilen tutarların 7,5 katıdır.