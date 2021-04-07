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Sağlık Çift mutant nedir? Çift mutasyon Türkiye'de var mı?
Sağlık

Çift mutant nedir? Çift mutasyon Türkiye'de var mı?

Çift mutasyon riskli mi? Koronavirüs salgıyla mücadele sürerken dünyanın dört bir yanında mutant virüsler yayılıyor. Son olarak Hindistan ve ABD'de de çift mutasyon paniği yaşandı. Peki, çift mutasyon nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:15:00 -
Çift mutant nedir? Çift mutasyon Türkiye'de var mı?

Bilim insanları koronavirüsün orijinal halinden ziyade mutasyonlu türünün dünyada daha yaygın olduğunu belirtiyor. Ülkemizde de İngiliz varyantının yoğun görüldüğü belirtiliyor. Peki, çift mutasyon nedir?

Çift mutant nedir? Çift mutasyon Türkiye'de var mı?

Çift mutasyon Hindistan’ın ardından ABD’de de tespit edildi. Çift mutasyon; aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon olarak ifade ediliyor. Şimdilik söz konusu varyant ülkemizde tespit edilmedi. Bilik insanları çift mutasyon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu varyantın daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

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