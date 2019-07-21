Çift maaşlı CHP'li Başkana Sinan Oğan'dan tepki: Yasal olması yetmez!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

CHP Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan belediye iştiraki şirkete müdür olarak atanmasının ardından çektiği tepkiler üzerine yazılı açıklama yaparak, “Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

Girgin, yaptığı açıklamadan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sinan Oğan da , twitter hesabından paylaştığı mesajı ile CHP'li Başkanı eleştirerek,“Yasal olması yetmez, Türkiye’de maalesef ki unutulmuş olan “ahlaki” ve “vicdani” kavramlara da uyması gerekir.” ifadelerini kullandı.

CHP'li başkan sosyal medyadan da böyle eleştirildi:



