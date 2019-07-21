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Çift maaşlı CHP'li Başkana Sinan Oğan'dan tepki: Yasal olması yetmez!

CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, kendini belediye iştiraki bir şirkete müdür olarak atamış ve çifte maaş almaya başlamıştı. Yaptığı bu işlem üzerine milletin tepkisini çeken CHP'li Başkan, yaptığı açıklamada kullandığı “Atanmam tamamen yasal” ifadeleriyle de twitter kullanıcılarının eleştiri odağı oldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:18
Çift maaşlı CHP'li Başkana Sinan Oğan'dan tepki: Yasal olması yetmez!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

CHP Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan belediye iştiraki şirkete müdür olarak atanmasının ardından çektiği tepkiler üzerine yazılı açıklama yaparak, “Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

Girgin, yaptığı açıklamadan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sinan Oğan da , twitter hesabından paylaştığı mesajı ile CHP'li Başkanı eleştirerek,“Yasal olması yetmez, Türkiye’de maalesef ki unutulmuş olan “ahlaki” ve “vicdani” kavramlara da uyması gerekir.” ifadelerini kullandı.

CHP'li başkan sosyal medyadan da böyle eleştirildi:


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 20:18
  1. İzmir Karaburun
  2. İlkay Girgin Erdoğan
  3. CHP Karaburun Belediye Başkanı

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