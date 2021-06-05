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Çift kupa kazanan Sergen'in Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
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Spor Çift kupa kazanan Sergen'in Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Spor

Çift kupa kazanan Sergen'in Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş'ta sezonu çift kupayla tamamlayan Sergen Yalçın'ın yönetimden yıllık 14 milyon TL maaşın yanı sıra önümüzdeki sezon için takıma 6 transfer takviyesinin yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 10:49:00 -
Çift kupa kazanan Sergen'in Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Bu sezonu ligde ve kupada şampiyonlukla bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta 48 yaşındaki teknik adamla bir araya gelecek. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 7 milyon TL alan Sergen Yalçın ile 10 milyon TL'den yeni kontrat yapmayı hedefliyor.

Yıllık 14 milyon

Sergen Yalçın'ın ise yıllık 14 milyon TL istediği öğrenildi. Yapılacak görüşmede ortak bir rakamda anlaşılması bekleniyor.

6 transfer

Bu arada Sergen Yalçın yönetimden 6 transfer istedi. Tecrübeli teknik adam, bir stoper, bir sağ bek, bir orta saha, bir hücuma dönük kanat oyuncusu ve 2 forvet alınmasını yönetimden talep edecek. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşeceği toplantının ardından transferde de harekete geçecek. (Habertürk)

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Yorumlar

SAFA KUZUGÜDEN

sergen hocanın istediği 6 takviyeyi sen 8 yap sonrada arkana yaslan sayın Çebi.zaten gelecek yıl da şampiyon olursa BJK ne Ali kalır ne de Veli darmadağın olur rakiplerin
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