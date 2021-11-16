Çift doz aşı oranı yüzde 80'i aşmasına rağmen vakalar yeniden fırladı! Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 447 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 514 test yapıldı.

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 80,20 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,07 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 727 bin 805'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 49 milyon 626 bin 98 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 904 bin 542 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 777 bin 801 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 731 bin 634 kişiye aşı yapıldı.

Dünkü vaka sayısı 23 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken 23 bin 852 de yeni vaka tespit edilmişti.

Kaynak: Haberler