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Aktüel

Cideliler İdlib'de 45 briket ev yaptıracak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:59:46 -
Cideliler İdlib'de 45 briket ev yaptıracak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesindeki hayırseverler, İdlib'de 45 briket ev inşa ettirecek.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına Cide ilçesinden 270 bin lira bağışta bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca bir briket ev yapım tutarının 6 bin lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Cide ilçesi olarak 270 bin lira bağış yapıldığı ifade edilen açıklamada, "45 briket ev yapılacak tutar, Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. Kastamonu'nun 19 ilçesi toplam 109 ev bağışı yaparken, 109 evin 45'i Cide'den bağışlanmıştır." ifadesi kullanıldı.


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