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Dünya

‘Ciddi kanıt var’ deyip sonunda döküldüler! Libya’daki krizin asıl sorumlusunu açıkladılar

Fransız medyası, Libya’da krizin asıl sorumlusunun Fransa olduğunu savundu. Fransız bir gazeteci, Fransa'nın, Halife Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:13:00 -
‘Ciddi kanıt var’ deyip sonunda döküldüler! Libya’daki krizin asıl sorumlusunu açıkladılar

Türkiye’yi bölgede tehlikeli oyun oynamakla suçlayan Fransa’ya kendi medyasından darbe geldi. Fransız medyası, Libya’da yaşananların asıl sorumlusunun Fransa olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi, ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı.

Fransız devlet radyosu Radio France'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, Libya konusuyla ilgili yaptığı röportajda, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye ders verecek konumda olmadığını anlattı.

“Krizin asıl sorumlusu Fransa”

Libya'da yaşananlarla ilgili “Sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir” diyen Four, “Uluslararası hukuk açısından, asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya'daki kaos, 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, BM Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı” ifadelerini kullandı.

“Ciddi kanıt var” iddiası

Fransa'nın, Halife Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu savunan Fransız gazeteci, “2016'da Fransız gizli servisinin üç üyesinin Bingazi'deki ölümü ve ABD'nin sadece Fransa'ya sattığı silahların Libya'da ortaya çıkmasının bunlardan sadece ikisi olduğunu” ileri sürdü.

“Asıl Fransa, Libya’da tehlikeli bir oyun oynuyor”

Four, Fransız diplomasisinin neredeyse gizlemeden Libya'da Hafter'i desteklemesinin de hukuki olarak sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, “Aslında bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır” diye konuştu.

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