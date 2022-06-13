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Yaşam Çiçeklerin dibine tarçın döküldüğünde
Yaşam

Çiçeklerin dibine tarçın döküldüğünde

Tarçın sağlığınıza çok faydalı.. Ayrıca tarçın tatlılarda ve yemeklerde çok kullanırız. Ayrıca tarçının solan bitkileri canlandırdığını duydunuz mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 23:57:00 - 2022-06-14 00:15:43
Çiçeklerin dibine tarçın döküldüğünde

Çiçeğinizin altına tarçın dökerseniz…

Tarçının içinde eforlu antioksidan vardır. Tarçının bu özelliği bitkilerde bile işe yarıyor. Çiçeklerde yer alan böceklenme mantara kadar bir çok sorunu önler.

Saksı ve bahçede bitki yetiştirenler için tarçın kullanımı gerektiren 5 neden

Böcek savar

Bitkilere karınca ve böcekler bulaşıyorsa tarçın ile yönetebilirsiniz. Bu sayede yapmanız gereken böceklenen bitkiler toprağa tarçın dökmek.

Mantarı önler

Mantarın topraktan bulaştığını biliyorsanız bitkinin toprağına tarçın dökün.

Bitkilerin yapraklarını iyileştirir

Bitkilerinizin yaprakları veya dalları çürüyorsa tedavi için tarçın dökmeniz yeterlidir.

Büyümeyi hızlandırır

Yeni bir bitki dikmeyi düşünüyorsanız kısa zamanda gelişmesi için kimyevilerle uğraşmaya gerek yoktur.

Dikeceğiniz kökü tarçına batırın daha sonra toprağa dikin kısa sürede bitkinin geliştiğini göreceksiniz.

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Hastalanmış bitkileri daha önceki haline getirir

Bitkiler hasta olmuş ise bir süre sonra solar ve ölürler. Bitkileri hastalıktan kurtarmak için 2 aspirin, 1 yemek kaşığı tarçın ve yarım Lt suyu karıştırın ve 12 saat bekletin.

Daha sonra şişeye koyun ve bitkilerin üzerine sıkın. kısa sürede iyileşecektir.

Sağlığınıza bir çok yararı vardır bunları da buradan okuyabilirsiniz.

Bir Bakışta Tarçının Faydaları

Her gün yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.

Tip 2 diyabet hastalarında insülini çoğaltarak kan şekerini azaltır.

Tarçın yağı mantara karşı kullanılır.

Lösemi ve lenfoma hastalarında Tarçın kanser hücrelerinin artmasını azaltır.

Kanın pıhtılaşmasını önleyici özelliği vardır.

Yemeklere az tarçın serpmek raf ömürlerini uzatır.

Tarçın kokusu hafızayı kuvvetlendirir.

Pastörize edilmeyen içeceklerde buluna E.koli bakterisine karşı kullanılır.

Baş ağrısına ve migrene iyi gelir.

Kan şekerini dengeler kilo vermenize yardımcı olur.

Tarçın yağı kokuya neden olan bakterileri öldürür.

Kanserli hücreleri yavaşlatır.

artrit ve osteoporoza bağlı ağrıları tarçın yağı veya tarçın çayı ile masaj yaparak hafifletebilirsiniz.

Adale ağrıları alması için tarçın yağı, badem yağı, zeytinyağı karıştırarak sürülebilir.

 

 

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