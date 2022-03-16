Çiçek hastalığı nedir neden bulaşır tedavisi nedir?

Dünya, tarih boyunca pek çok kez salgınlarla mücadele etti. En şiddetli salgınlar arasında gösterilen çiçek hastalığının ne olduğu, halen görülüp görülmediği ise merak konusu.

Çiçek hastalığı nedir?

Çiçek hastalığı ölümcül bulaşıcı bir hastalıktır. İki türü bulunur: Variola major ve variola minor olarak adlandırılır. Variola major yaklaşık %30 öldürücüdür ve ağır seyreder. Variola minör ise daha hafif seyreder ve öldürücülük oranı %1 kadardır. Tarihte ilk aşı, çiçek hastalığının aşısıdır. Bu halk sağlığı açısından en büyük başarı olarak kabul edilir. Bu aşının bulunması erken tanı ve takipler sayesinde olmuştur.

Çiçek hastalığı belirtileri nelerdir?

Enfeksiyon hastalıklarının bir çeşidi olan çiçek hastalığı ciltte kabarcıklar şeklinde kendini belli etmektedir. Kuluçka dönemi 14- 20 gün arasında değişmektedir. Yüksek ateş şikayetleri ile başlayan hastalıkta şiddetli baş ve eklem ağrılarını takip eden 3 günlük periyottan sonra, önce baş olmak üzere tüm vücutta irinli kabarcıklara ortaya çıkmaktadır. Çiçek hastalığı hem ciltte hem de sindirim sisteminde değişimlere yol açmaktadır.

Kusma

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Baş dönmesi

Hazımsızlık

İshal

Üşüme

Halsizlik

İştahsızlık

İrinli kabarcıklar

Kaşıntı

Çiçek hastalığı tedavisi var mı?

Çiçek hastalığı virüsü için herhangi bir tedavi bulunmamaktadır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) 1980 yılının Mayıs ayında yaptığı açıklamada çiçek hastalığının tüm dünyada aşılama sayesinde tamamen ortadan kalktığı duyurmuştur. Bu hastalık için sadece laboratuvar ortamında çalışan bireyler risk altında olabilir. Çiçek virüsüne temasta bulunduğu düşünülen kişilerin veya çiçek hastası olan bir kişi ile teması olan kişilerin teması takiben 4 gün içinde aşı olması, hastalığı geçirmesini önleyebilir veya hafif atlatmasını sağlayabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar Cidovir'in kemoproflakside etkin olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır