Çiçek ailesinin acı günü
Oltu’nun tanınmış ailelerinden Çiçek ailesinin Güller annesi yaşama gözlerini yumdu.25 Ağustos 2019 Pazar 15:02
Oltu’nun tanınmış ailelerinden Çiçek ailesinin Güller annesi yaşama gözlerini yumdu. 73 yaşındaki Güller Çiçek bu sabah Oltu’daki evinde sabah namazında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşan Güller Çiçek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yakın korumalığını yapan emekli polis memuru Erkan Çiçek’in de annesiydi.
4 çocuk annesi Güller Çiçek, çevresinde sevilen ve hatırı sayılır birisi olarak biliniyordu. Güller Çiçek’in cenazesi, Oltu Aslanpaşa camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
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