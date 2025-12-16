Uydu fotoğrafları ele verdi: Çin ilk nükleer uçak gemisini inşa ediyor

Japon düşünce kuruluşu Ulusal Temel Politika Araştırma Enstitüsü (NIPPR) tarafından elde edilen uydu görüntülerine göre, Çin’in kuzeydoğusundaki Dalian tersanesinde, ülkenin ilk yerli nükleer uçak gemisinin inşasına başlandığına dair işaretler bulundu. Bu gelişme, Pekin’in Pasifik’teki uzun vadeli deniz gücü hedefleri konusunda yeni sorular ortaya çıkarıyor.

Görüntüler, Dalian Tersanesi’nde, Çin’in önceki konvansiyonel güçle çalışan uçak gemilerinin inşasında görülmeyen nükleer gemi inşasına özgü yapıları gösteriyor. Şubat ayından itibaren, yaklaşık 270 metre uzunluğunda gemi iskelet bloklarının kurulduğu gözlendi.

Uydu fotoğraflarında, 150 metre uzunluğunda ve 43 metre genişliğinde kısmi bir gövde ve içinde iki adet yaklaşık 16x14 metrelik dikdörtgen çerçeve görüldü. NIPPR araştırmacıları, bu çerçevelerin ABD’deki nükleer uçak gemisi inşasında reaktör muhafaza bloklarına karşılık geldiğini belirtti.

'ABD GEMİLERİYLE KIYASLANABİLİR'

NIPPR araştırmacısı Maki Nakagawa, “Dalian tersanesindeki çerçevelerin boyutu ve şekli, ABD’de inşa edilen nükleer uçak gemilerindeki çerçevelerle çarpıcı biçimde benzer ve muhtemelen reaktör muhafaza bloklarıdır,” dedi. Nakagawa, Çin’in 2030’ların başında ABD gemileriyle kıyaslanabilir bir nükleer uçak gemisine sahip olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, Çin donanmasının Qingdao’daki üssünde altyapı çalışmaları sürüyor. Mevcut olarak Liaoning gemisinin bağlı bulunduğu bu üsse iskelelerin genişletilmesi, gemilerin manyetik imzasını azaltacak demanyetizasyon tesisleri ve uçak gemisi iniş eğitim alanları kuruluyor. Analizler, bu hazırlıkların dördüncü uçak gemisinin konuşlandırılması için yapıldığını gösteriyor.

PASİFİK'TE GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Çin, mevcut uçak gemisi gücüyle ABD’nin gerisinde kalmasına rağmen, dördüncü geminin hizmete girmesiyle bölgesel deniz dengelerini değiştirebileceği belirtiliyor. Nükleer güçle çalışan ve katapult sistemine sahip bir gemi, konvansiyonel gemilere kıyasla daha uzun süre denizde kalabilecek ve Çin’in operasyonel menzilini Batı Pasifik’te genişletecek.

Uzmanlar, Çin’in bu adımlarıyla Japonya ve ABD güçlerinin sürekli gözetim ve istihbarat toplamasını gerektirecek bir durum yaratacağını, bölgesel dinamiklerin değişebileceğini vurguluyor.