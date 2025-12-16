Ayşenur Şaylan'ın ‘Örtüşen İzler’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Turan, eserlerin ortaya çıkış hikayesine de değinerek, "Sanat eğitmeni Ayşenur Şaylan'ın annesine ait, üzerinde yılların hikayelerinin biriktiği bir halı örtüsünü, o paha biçilmez hatıraların hatırına çöpe atamamasından doğan bu sergi, tüketmeden üretmeyi ve mevcudu iyileştirmeyi esas alan bir ileri dönüşüm manifestosudur. Bu kişisel ve evrensel hikaye, tuval üzerine karışık teknik yağlı boya ile hayat bulan, her biri kendi kusurlarıyla kendinin farkında olan 'Kendini İyileştiren Kadınlar' temalı 20 adet portre üzerinden anlatılıyor" ifadelerini kullandı. Eserlerin gelenekle modernliğin bir bileşimi olarak görülebileceğinin altını çizen Turan, şu değerlendirmede bulundu: "Bu eserler, geleneksel resim sanatının dokusunu korurken aynı zamanda dijital tekniklerle canlandırılarak, geçmişin izlerini modern bir dille dijital bir ekranda izleyiciye sunuyor. Burada çok kıymetli bir mekanda sergimizi sanatseverlerin beğenisine sunduk. Resim müzesi gibi tarihi bir mekanda yer almamızın getirdiği doğal ilgi ve olağan ziyaretçi akışı sayesinde, bu serginin geniş kitlelere ulaşacağından ve sanatın izlerinin kalıcı olacağından hiç şüphemiz yok."