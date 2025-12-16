AA Giriş Tarihi: Ayşenur Şaylan'ın ‘Örtüşen İzler’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Mimar ve küratör Yasemin Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sanat eğitmeni Ayşenur Şaylan'ın eserlerinden oluşan "Örtüşen İzler" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, sanatçının annesine ait, üzerinde yılların hikayelerinin biriktiği bir halı örtüsünü çöpe atamamasından doğan, "sürdürülebilirlik" ve "anıları devam ettirme" temalı derin bir kişisel hikayeyle birlikte ortaya çıkıyor.