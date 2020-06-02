Çıbanbaşı Koç neyin peşinde? "Hristiyanlık propagandası"

yeniakit.com.tr

Türkiye’nin en tartışmalı şirketi olan Koç Grubu, yine tepkilerin odağı haline geldi.

Koç Grubu'na ait olan Yapı Kredi bankası, Hristiyanlığın sembol olarak gördüğü ‘Kurtarıcı İsa heykeli' ile reklam ve propaganda yaptı.

Banka tarafından sosyal paylaşım sitesi İnstagram’a verilen reklamda Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ‘Kurtarıcı İsa heykeli’ kullanıldı.

Reklamda ‘Kurtarıcı İsa heykeli’ görseli kullanılarak “Kurtarıcı İsa Heykeli hangi dağın üzerinde?” sorusu soruldu.

Hristiyanlık propagandası

Büyük bir çoğunluğu Müslüman bir ülke olan Türkiye’de sayısız turistik ve dini mekan varken yabancı bir ülkedeki Hristiyanların kutsal saydığı heykelin ‘reklam’ unsuru olarak kullanılması tepki çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Koç Grubu’nun Hristiyanlık propagandası yaptığı yorumunda bulundu.