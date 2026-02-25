CIA'den İranlılara seslendi: Yardımınıza hazırız

ABD-İran hattında tansiyonun yükseldiği bir süreçte, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Teşkilatın Farsça hesabından yapılan açıklamada, İran halkına "Yardımınıza hazırız" mesajı verilerek iletişim kanalları işaret edildi.

CIA tarafından yapılan resmi açıklamada, "Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur.

Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız" ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL GÜVENLİK TALİMATLARI VE TEKNİK AYRINTILAR

Söz konusu paylaşımda, olası bir iletişim durumunda İran vatandaşlarının takibi engellemek adına izlemesi gereken yöntemleri içeren 2 dakikalık bir bilgilendirme videosu da paylaşıldı.

Videoda, teşkilat birimlerine ulaşmak isteyenlerin iş bilgisayarlarından ve ofis telefonlarından uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Bunun yerine dijital iz bırakmamak amacıyla sanal özel ağların (VPN) veya Tor tarayıcı gibi anonim ağların kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Teşkilat, bu hamlesiyle bölgedeki istihbarat akışını doğrudan sivil kanallar üzerinden artırmayı hedeflediğinin sinyalini verdi.