  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar Elebaşı Abdi: ABD Kürtler için büyük hayal kırıklığı oldu! Anlaşma bozulursa bu kez Şam’la sonuna kadar savaşacağız! Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı'ya atılan iftiralar ve eski Türkiye'nin vesayetçi yüzü! Eskiyi görmek isteyen açsın izlesin AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!" Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi Tüm dünya bu görüşmeyi bekliyordu! KKTC ve GKRY liderleri ilk kez bir araya geldi
Dünya CIA'den İranlılara seslendi: Yardımınıza hazırız
Dünya

CIA'den İranlılara seslendi: Yardımınıza hazırız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CIA'den İranlılara seslendi: Yardımınıza hazırız

CIA, bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde İran halkına yönelik bir mesaj yayımlayarak teşkilatla nasıl güvenli iletişim kurulabileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaştı.

ABD-İran hattında tansiyonun yükseldiği bir süreçte, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Teşkilatın Farsça hesabından yapılan açıklamada, İran halkına "Yardımınıza hazırız" mesajı verilerek iletişim kanalları işaret edildi.

CIA tarafından yapılan resmi açıklamada, "Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur.

Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız" ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL GÜVENLİK TALİMATLARI VE TEKNİK AYRINTILAR

Söz konusu paylaşımda, olası bir iletişim durumunda İran vatandaşlarının takibi engellemek adına izlemesi gereken yöntemleri içeren 2 dakikalık bir bilgilendirme videosu da paylaşıldı.

Videoda, teşkilat birimlerine ulaşmak isteyenlerin iş bilgisayarlarından ve ofis telefonlarından uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Bunun yerine dijital iz bırakmamak amacıyla sanal özel ağların (VPN) veya Tor tarayıcı gibi anonim ağların kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Teşkilat, bu hamlesiyle bölgedeki istihbarat akışını doğrudan sivil kanallar üzerinden artırmayı hedeflediğinin sinyalini verdi.

 

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"
Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"

Dünya

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"

ABD, nükleer silah kontrolü için Rusya ve Çin ile masaya oturuyor
ABD, nükleer silah kontrolü için Rusya ve Çin ile masaya oturuyor

Dünya

ABD, nükleer silah kontrolü için Rusya ve Çin ile masaya oturuyor

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!
Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Gündem

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Gündem

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23