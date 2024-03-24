CIA ve MOSSAD Başkanları ateşkes görüşmelerinin ardından Katar'dan ayrıldı

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes için yürütülen görüşmelere ilişkin adı açıklanmayan bir yetkili açıklama yaptı.

CIA Başkanı William Burns’un Gazze'de geçici bir ateşkes sağlanması ve Hamas'ın 134 rehinenin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin ardından dün gece geç saatlerde Katar'dan ayrıldığı kaydedildi. Ayrıca, MOSSAD Başkanı David Barnea’nın bazı yetkililer ile birlikte Katar'dan ayrılarak İsrail’e döndüğü bildirildi.

Burns ve Barnea’nın görüşmelerin son turu için ekiplerine bilgi vermek amacıyla ülkelerine döndüğü kaydedildi. Müzakerelerin detaylar ve rehine ve tutukluların oran üzerinde odaklandığını aktarıldı.